«Тихановская очень уж напоминает мне Калиновского». Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»

Новости Беларуси. Белорусы устали от недельных хождений, белорусы хотят неиспорченных выходных. А к чему приводят якобы мирные шествия можно увидеть на примере Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радикалов хватает и в Беларуси. Но холодные выходные остужают даже горячие головы белорусского протеста. Осень – время диалога, а не пустых лозунгов.