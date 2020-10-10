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«Тихановская очень уж напоминает мне Калиновского». Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»

10 октября 2020 17:20
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Новости Беларуси. Белорусы устали от недельных хождений, белорусы хотят неиспорченных выходных. А к чему приводят якобы мирные шествия можно увидеть на примере Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радикалов хватает и в Беларуси. Но холодные выходные остужают даже горячие головы белорусского протеста. Осень – время диалога, а не пустых лозунгов.

«Тихановская очень уж напоминает мне Калиновского». Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»-1

Продолжение темы в политическом стендапе Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, СТВ:
Листопад. С деревьев опадает листва, а с протестов спадает мирно-романтический флер, и наконец-то с геополитики сорвана маска демократии. Видна истинная личина политической пандемии: разделять и властвовать. Сейчас в Евро-Азиатском регионе, досталось и нам – окно в Европу все же. Но стекла у нас не повылетали. Стекла выбиты в правительственных зданиях Бишкека. Третья попытка разбить Кыргызстан на осколки.   

«Тихановская очень уж напоминает мне Калиновского». Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»-4

Это «Политика без галстуков и купюр». В студии Евгений Пустовой – пропагандист и пособник режима, а еще экспериментатор над змагарами.

Об этом подробнее в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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