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Актуализировать мастерство солдата. В Минске военные провели учения по территориальной обороне

11 сентября 2018 19:02
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Новости Беларуси. Основная задача – отработать взаимодействие силовых структур со спасателями и медиками в условиях изменчивой обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуализировать мастерство солдата. В Минске военные провели учения по территориальной обороне-1

Защитить блокпост от условного противника, произвести штурм здания, которое оккупировали диверсанты, при этом оперативно эвакуировать пострадавших и устранить внезапно вспыхнувший очаг возгорания.

Также на тренировке военные отработали управление беспилотными летательными аппаратами.

Актуализировать мастерство солдата. В Минске военные провели учения по территориальной обороне-4

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мастерство солдата-военнослужащего – это вещь такая, которая должна возобновляться периодически, актуализироваться в зависимости от тех угроз, которые существуют.

Сегодня вы видели использование дронов, радиоэлектронной разведки. Это элементы современных боевых действий, противостояний, которые мы отрабатывали. Надеюсь, в этой части выработали алгоритмы, которые позволят нивелировать эти угрозы.

По мнению командования, военнослужащие с поставленной задачей справились. Отметим, на тренировке в Минске было задействовано около 20 единиц спецтехники и более 170 человек.

# Военные учения # общество # Игорь Шуневич # Фотофакт

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