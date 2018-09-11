Актуализировать мастерство солдата. В Минске военные провели учения по территориальной обороне

Новости Беларуси. Основная задача – отработать взаимодействие силовых структур со спасателями и медиками в условиях изменчивой обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защитить блокпост от условного противника, произвести штурм здания, которое оккупировали диверсанты, при этом оперативно эвакуировать пострадавших и устранить внезапно вспыхнувший очаг возгорания.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Мастерство солдата-военнослужащего – это вещь такая, которая должна возобновляться периодически, актуализироваться в зависимости от тех угроз, которые существуют.

Сегодня вы видели использование дронов, радиоэлектронной разведки. Это элементы современных боевых действий, противостояний, которые мы отрабатывали. Надеюсь, в этой части выработали алгоритмы, которые позволят нивелировать эти угрозы.

По мнению командования, военнослужащие с поставленной задачей справились. Отметим, на тренировке в Минске было задействовано около 20 единиц спецтехники и более 170 человек.