День защиты прав потребителей, или как защитить себя от проволоки в хлебе

Новости Беларуси. 15 марта в Беларуси день защиты прав потребителей. Каждый день мы ходим в магазины, приобретаем товары через интернет и, так сказать, «покупаемся» на с первого взгляда заманчивые предложения. Истории, о которых пойдет речь дальше, будут поучительны для всех.

Наталья Сергеева:

Я купила хлеб, недешевый, дорогой. Когда я кушала, со рта я выняла три сантиметра проволоки.

О хлебе, обогащенном железом таким вот способом, минчанка Наталья Сергеева говорит без особого аппетита. Кусочек мучного изделия оказался совсем не лакомым. Теперь тот самый хлеб, который женщина хранит до сих пор, всем ее проблемам голова.

Наталья Сергеева:

Я испытала шок за свое здоровье. Я тут же пошла в поликлиинку. Сделали заключение, что у меня в желудке находится 1 см металлической проволоки.

Наталья написала письмо заводу-производителю с претензией. Ответный ход был таким же в письменном виде. Здесь ни строчки об испорченном вкусе.

Такому авторскому рецепту свой потребительский знак качества Наталья намерена поставить в суде, чтобы в конце концов и закрыли этот спор о вкусах.

А вот витебчанка Нина Мамаева, по-другому не скажешь, «купилась» на талантливый маркетинг. Сходила на презентацию дорогой посуды якобы из Италии и приобрела набор за 8,5 миллионов.

Нина Мамаева, житель Витебска:

Наша посуда хорошая, в нашей посуде вы можете готовить только здоровую пищу.

Правда, долго кашеварить хозяйке не пришлось. Товар оказался еще тем горем луковым. Еда в кастрюлях пригорала. Уже после первого обеда женщина поняла: продавцы навешали лапши. Потому сначала попросила фирму вернуть деньги, а после отказа подала судебный иск.

Нина Мамаева:

Суд мы выиграли.

К слову, торгует липовой итальянской посудой одна из гродненских фирм. И ее представители уже успели «нагреть» сотни человек по всей стране.

Мы рассказали только две истории. А сколько таких. Каждый день мы ходим в магазин и заключаем договоры, рискуя приобрести некачественный товар или услугу с последствиями. Только за прошлый год в общество защиты прав потребителей обратились более 20 тысяч белорусов.

Причем если еще несколько лет тому потребители составляли претензии на некачественную обувь, то сейчас тенденция совсем другая.

Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты прав потребителей:

Основные обращения связаны с некачественным выполнением работы. Это и изготовление мебели, это ремонтно-отделочные работы в квартирах. Второй по очередности – это некачественный товар.

Понятно, что уберечь себя от железа в хлебе вряд ли можно. Но чтобы не стать обманутым потребителем, специалисты советуют сначала хорошо изучить лицо товара, а уже потом платить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.