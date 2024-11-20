Сбор подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты продолжают 5 инициативных групп. Они работают в самых массовых общественных местах – тех, что не запрещены для проведения пикетов. Этот этап электоральной кампании уже четко показывает активность и заинтересованность граждан в политической жизни страны и ее дальнейшем курсе развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему это важно? Потому что мы должны, во-первых, посмотреть кто себя сегодня видит в кандидатах в Президенты Республики Беларусь. А, во-вторых, увидеть вот этот плюрализм и жизненный опыт людей, которые у них есть, и куда они будут двигаться дальше. Соответственно, исходя из их жизненного опыта, будет понятна их дальнейшая программа. Ну, и у нас демократическая страна, поэтому должно быть несколько кандидатов, среди которых люди потом сделают свой окончательный выбор.

Я пришла сегодня туда, где расположены пикеты для того, чтобы отдать свой голос в поддержку человека, которому я доверяю, которого хочу видеть в кандидатах в Президенты.

Важная деталь – избиратели самостоятельно указывают дату в листе и ставят подпись, имея при себе документ удостоверяющий личность. Уже после запись заверяет член инициативной группы. Сбор подписей продолжится по 6 декабря включительно. Кроме того, в данный момент территориальные комиссии по выборам Президента продолжают аккредитацию национальных наблюдателей. Они будут обеспечивать гражданский контроль за прозрачностью выборов.