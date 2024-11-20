В 2024 году в Минской области благоустроят около 140 объектов с учётом безбарьерной среды

В 2024 году в Минской области доступную среду для людей с инвалидностью создадут почти на 140 объектах. Это административные здания, учреждения образования, медицины, культуры, а также объекты транспортной и улично-дорожной сети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Марьиной Горке в рамках госпрограммы «Социальная защита» обновили здание районного центра культуры. В ходе модернизации объекта обустроили пандусы для инвалидов-колясочников. Предусмотрена кнопка вызова для оказания помощи маломобильным гражданам. Также созданы условия для незрячих. Установлены таблички со шрифтом Брайля, мнемосхемы и тактильные наземные указатели.

Людмила Маслова, председатель Пуховичской районной организации Белорусского общества инвалидов:

Больше возможностей стало в плане доступности всего и вся. Вот наш дом культуры, сейчас идет ремонт, и здесь очень много сделали по безбарьерной среде. Недавно был ремонт на почте, то же самое. И пандусы со всеми строительными нормами.