В 2024 году в Минской области благоустроят около 140 объектов с учётом безбарьерной среды
В 2024 году в Минской области доступную среду для людей с инвалидностью создадут почти на 140 объектах. Это административные здания, учреждения образования, медицины, культуры, а также объекты транспортной и улично-дорожной сети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Марьиной Горке в рамках госпрограммы «Социальная защита» обновили здание районного центра культуры. В ходе модернизации объекта обустроили пандусы для инвалидов-колясочников. Предусмотрена кнопка вызова для оказания помощи маломобильным гражданам. Также созданы условия для незрячих. Установлены таблички со шрифтом Брайля, мнемосхемы и тактильные наземные указатели.
Людмила Маслова, председатель Пуховичской районной организации Белорусского общества инвалидов:
Больше возможностей стало в плане доступности всего и вся. Вот наш дом культуры, сейчас идет ремонт, и здесь очень много сделали по безбарьерной среде. Недавно был ремонт на почте, то же самое. И пандусы со всеми строительными нормами.
Дарья Шостак, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Пуховичского района:
В обеспечение доступной среды входит такой элемент, как речевой информатор. На смартфоне специальное приложение устанавливается BuzzPoint, с помощью которого можно искать близлежащие речевые информаторы, на которых записывается информация о каком-то определенном объекте, на котором установлен этот речевой информатор.
До конца года безбарьерной средой обеспечат другие объекты райцентра: запланированы работы в здании исполкома и детского садика № 6. Всего в Пуховичском районе проживает около 4 тысяч людей с ограниченными возможностями.