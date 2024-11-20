Житель Вилейки собрал огромную частную библиотеку на более чем 4 тысячи книг

Житель Вилейки собрал самую большую частную библиотеку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В обычной квартире Вадим Широчин хранит коллекцию книг всех времен и изданий. На стеллажах в три ряда повести, фантастика, детективы и классика – на любой вкус. Всего насчитывается свыше 4 тысяч томов. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Вадим Широчин:

Собирать эту библиотеку начал не я. Собирать ее начал мой отец. Он был большим книголюбом. Со студенческой скамьи он добывал, находил, искал, приобретал книги. Скорее всего, это с начала 1950-х, конца даже, может быть, 1940-х годов. С раннего детства он прививал мне любовь к книгам. Даже когда еще не умел читать, я уже очень внимательно слушал.

Вадим Широчин:

Вот так вот потихоньку по крупицам собиралась библиотека. И собралась довольно богатая, большая библиотека, где-то около четырех тысяч томов, с уникальными даже изданиями.

Вадим Широчин:

Уникальное издание Корана на русском языке. Больше их нет. Я очень дорожу этой книгой.