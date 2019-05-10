Тепло вернётся, но в компании дождей. В выходные в Беларуси до +23°С

Новости Беларуси. На предстоящие выходные синоптики прогнозируют тёплую дождливую погоду.

Как сообщает Белгидромет, 11 мая в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по востоку республики, утром и днём почти по всей стране будут идти дожди, возможны грозы. По северо-востоку страны возможны сильные дожди.

Ночью и утром вероятен туман. Ветер переменный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

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Ночью температура воздуха опустится от +6… +8°C по западу Беларуси до +9… +11°C по востоку. Днём потеплеет, на северных территориях столбик термометра будет показывать +11… +13°C, на юго-западе – до +19… +21°C.

12 мая по республике вновь пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром будет слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

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В воскресенье ночью воздух остынет до +3… +10°С, днём нагреется до +16… +23°С.

Ожидается, что новая неделя также начнётся с дождей и тёплой погоды.