Прямой эфир

Тепло вернётся, но в компании дождей. В выходные в Беларуси до +23°С

10 мая 2019 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На предстоящие выходные синоптики прогнозируют тёплую дождливую погоду.  

Как сообщает Белгидромет, 11 мая в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по востоку республики, утром и днём почти по всей стране будут идти дожди, возможны грозы. По северо-востоку страны возможны сильные дожди.  

Ночью и утром вероятен туман. Ветер переменный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.  

Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских  

Ночью температура воздуха опустится от +6… +8°C по западу Беларуси до +9… +11°C по востоку. Днём потеплеет, на северных территориях столбик термометра будет показывать +11… +13°C, на юго-западе – до +19… +21°C.  

12 мая по республике вновь пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром будет слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.  

Смотришь дома ТВ и тут крышу пробивает метеорит. Необычный случай в Коста-Рике  

В воскресенье ночью воздух остынет до +3… +10°С, днём нагреется до +16… +23°С.  

Ожидается, что новая неделя также начнётся с дождей и тёплой погоды.  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат
10 мая 2019 11:35

Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат

«Зелёную травку взрыхлили, дорожку подняли, за собой ничего не убрали» Жители домов на Машерова и Пугачёвской жалуются на строителей
10 мая 2019 11:35

«Зелёную травку взрыхлили, дорожку подняли, за собой ничего не убрали» Жители домов на Машерова и Пугачёвской жалуются на строителей

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников
10 мая 2019 11:01

«Мужчинам нужно через это пройти». В Витебске торжественно уволили в запас десантников