Кубраков встретился с семьями погибших сотрудников МВД

Их служба и опасна, и трудна. В Беларуси накануне Дня милиции проходят мероприятия. Так, в Свято-Успенском Жировичском монастыре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр внутренних дел Иван Кубраков встретился с семьями сотрудников и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении долга. Говорили о прошлом и будущем, вспоминали коллег, на подвигах которых воспитывается молодежь. Мероприятие традиционное. Семьи всегда окружены заботой и вниманием.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самое дорогое, что есть у человека, – это его жизнь. Эти сотрудники отдали, чтобы защитить жизни наших граждан. Дети идут по стопам своих родителей, они готовы сегодня защищать нашу родину. И мы просто обязаны их поддержать и помочь, чем можем. Мы никогда своих не бросаем. Мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь тем людям, которые остались без родного человека.

В память о сотрудниках и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга, прошла панихида. К могиле Героя Беларуси, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета легли цветы, состоялась заупокойная лития.