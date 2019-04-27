Смотришь дома ТВ и тут крышу пробивает метеорит. Необычный случай в Коста-Рике

В Коста-Рике метеорит угодил в дом и пробил крышу, рассказали в программе «Плюс-минус». Хозяйка смотрела телевизор, когда услышала ужасный грохот в соседней комнате.
В Коста-Рике метеорит угодил в дом и пробил крышу, рассказали в программе «Плюс-минус». Хозяйка смотрела телевизор, когда услышала ужасный грохот в соседней комнате.
Каково же было её удивление, когда она увидела дыру в потолке, два разбитых стола и ещё теплый камень.
Теперь семья ждёт лабораторных доказательств космического происхождения объекта.