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Смотришь дома ТВ и тут крышу пробивает метеорит. Необычный случай в Коста-Рике

27 апреля 2019 17:16
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В Коста-Рике метеорит угодил в дом и пробил крышу, рассказали в программе «Плюс-минус». Хозяйка смотрела телевизор, когда услышала ужасный грохот в соседней комнате.

Смотришь дома ТВ и тут крышу пробивает метеорит. Необычный случай в Коста-Рике-1

Каково же было её удивление, когда она увидела дыру в потолке, два разбитых стола и ещё теплый камень.

Теперь семья ждёт лабораторных доказательств космического происхождения объекта.

Смотришь дома ТВ и тут крышу пробивает метеорит. Необычный случай в Коста-Рике-4

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