«Тепло, как будто рядом мама» – представительницы БСЖ угощали военнослужащих домашней выпечкой

Самая теплая акция февраля – «Мамины пироги». Уже четвертый год накануне Дня защитника Отечества Белорусский союз женщин угощает военнослужащих домашней выпечкой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 пирогов с разной начинкой дополнили обед военнослужащих могилевской части внутренних войск. Представительницы Союза женщин провели на кухне не один час. Любовь, забота и хорошее настроение – главные ингредиенты акции.

Роман Качаев, военнослужащий войсковой части 6713:

У нас отличные условия и службы, и быта, но все равно мы скучаем по дому. И в такие дни, как сегодня, есть такое мероприятие, можно почувствовать этот домашний уют, тепло, как будто с тобой рядом мама, и ты как будто дома. Спасибо большое всем женщинам и всем тем, кто приехал нас поздравить.

Ирина Сапроненко, председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» войсковой части 6713:

Наши ребята должны почувствовать материнскую заботу, а также любовь. Потому что многие из них проходят службу вдалеке от своих домов, и не каждая мама может приехать. Эта акция является связующей ниточкой между домом, мамой и службой. Поэтому каждая женщина попыталась в свой пирог вложить частичку души и материнского сердца.