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«Тепло, как будто рядом мама» – представительницы БСЖ угощали военнослужащих домашней выпечкой

20 февраля 2025 06:51
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Самая теплая акция февраля – «Мамины пироги». Уже четвертый год накануне Дня защитника Отечества Белорусский союз женщин угощает военнослужащих домашней выпечкой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тепло, как будто рядом мама» – представительницы БСЖ угощали военнослужащих домашней выпечкой-2

Более 100 пирогов с разной начинкой дополнили обед военнослужащих могилевской части внутренних войск. Представительницы Союза женщин провели на кухне не один час. Любовь, забота и хорошее настроение – главные ингредиенты акции.

«Тепло, как будто рядом мама» – представительницы БСЖ угощали военнослужащих домашней выпечкой-4

Роман Качаев, военнослужащий войсковой части 6713:
У нас отличные условия и службы, и быта, но все равно мы скучаем по дому. И в такие дни, как сегодня, есть такое мероприятие, можно почувствовать этот домашний уют, тепло, как будто с тобой рядом мама, и ты как будто дома. Спасибо большое всем женщинам и всем тем, кто приехал нас поздравить.

«Тепло, как будто рядом мама» – представительницы БСЖ угощали военнослужащих домашней выпечкой-6

Ирина Сапроненко, председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» войсковой части 6713:
Наши ребята должны почувствовать материнскую заботу, а также любовь. Потому что многие из них проходят службу вдалеке от своих домов, и не каждая мама может приехать. Эта акция является связующей ниточкой между домом, мамой и службой. Поэтому каждая женщина попыталась в свой пирог вложить частичку души и материнского сердца.

«Тепло, как будто рядом мама» – представительницы БСЖ угощали военнослужащих домашней выпечкой-8

Военнослужащие всегда рады гостям. Такие неформальные встречи улучшают настроение, создают особую атмосферу праздника. Угощения достанутся и тем, кто оставался на боевом посту и не смог посетить мероприятие.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # ОО «Белорусский союз женщин»

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