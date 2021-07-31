Теперь здесь есть даже собственный Экскалибур. Вот как прошёл уникальный праздник белорусского юмора

Новости Беларуси. Они сажают картофель, стреляя клубнями в землю из рогатки, точат ножи, бегая за жерновами, и доят коров, приподнимая их над землей. Особые белорусы, автюковцы, в очередной раз собрали гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калинковичском районе проходит 10-й юбилейный фестиваль народного юмора. Белорусские Автюки нередко сравнивают с украинской Одессой или болгарским Габрово. За четверть века своей истории фестиваль стал юмористическим брендом страны. Юмор, который объединяет, – в материале Александра Добрияна. Автюковцы – народ особый. Это отмечали этнографы еще несколько столетий назад. Мало что изменилось и в XXI веке.

Геннадий Ковальчук, участник фестиваля «Автюки-2021»:

Аўцюкі здаўна бульбу садзяць ноччу, каб жукі каларадскія не бачылі дзе. З рагаткі, каб не таптаць зямлю. І бульба расце вось такая, экалагічна чыстая. Во бераце такую вось сажалку, але гэтая сажалка для хатняга карыстання: расцягваецца і – га! – бульба пасадзілася. А гэта бульбасаджалка ў нас саўгасная, брыгадная, здаровая. Тут ужо як махнеш, так махнеш.

10-й юбилейный фестиваль проходит практический в семейной обстановке. Из-за ковида не смогли приехать зарубежные гости, однако на отношении к жизни самих автюковцев это никак не сказалось.

Чтобы жить хорошо и весело, надо весело жить и хорошо. Они сажают картофель, стреляя из рогатки, и доят коров, поднимая их над землёй. Почему Малые Автюки сравнивают с Одессой?

Своим жизнелюбием автюковцы щедро делятся со всеми. Елена Фурс приехала на юг Беларуси с самого севера. Признается, полоцкие юмористы чувствуют себя в Автюках как дома.

Елена Фурс, участница фестиваля «Автюки-2021»:

Только на юморе и держимся, особенно в Беларуси. Потому что, знаете, разное в жизни бывает: трудности, беды, несчастья. Но стоит на это взглянуть чуть-чуть с другой стороны, с юморком – это не так кажется страшным, серым, будничным. И все проходит, все переживается.

Несмотря на то, что Автюки – это целая вселенная юмора, которую изучают даже серьезные ученые-лингвисты, культурное пространство фестиваля – всего три самобытные деревни, Большие и Малые Автюки и Сырод.

Александр Добриян, корреспондент:

На память о фестивалях здесь остается новая достопримечательность. Например, «Скамья примирения» помогла решить спорные вопросы между жителями Больших и Малых Автюков. В этом году здесь появился свой собственный Экскалибур с местным колоритом. Эта намертво застрявшая в камне пила тоже о том, что любое, даже самое невероятное дело по плечу, если взяться за него сообща.