Теперь только на авто. Латвия официально закрыла границу с Беларусью для велосипедистов и пешеходов

Латвия официально закрыла границу с Беларусью и Россией для некоторых категорий путешественников. Под запрет попали пешеходы и велосипедисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь попасть в страну можно только на автотранспорте. В МВД Латвии заявили, что решили ограничить движение через пункты пропуска с учетом опыта Финляндии.