Теперь только на авто. Латвия официально закрыла границу с Беларусью для велосипедистов и пешеходов
Латвия официально закрыла границу с Беларусью и Россией для некоторых категорий путешественников. Под запрет попали пешеходы и велосипедисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь попасть в страну можно только на автотранспорте. В МВД Латвии заявили, что решили ограничить движение через пункты пропуска с учетом опыта Финляндии.
С полуночи в Латвию можно попасть только на механическом транспорте, то есть через границу путешественников пропустят только на автобусе или машине. На закономерный вопрос, чем не угодили велосипедисты и пешие туристы, в МИДе прибалтийской республики ответили, мол, это профилактическая мера, чтобы не допустить притока в Латвию нелегальных мигрантов. И добавили, что приняли решение с учетом опыта Финляндии по закрытию границы. Мера вводится на неопределенный срок.
Латвия уже не первый раз создает проблемы на границе. В воскресенье, 16 марта, сопредельная сторона уже закрывала единственный действующий на границе с Беларусью пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина»). Причем в одностороннем порядке и без предварительного уведомления белорусских пограничников было приостановлено оформление транспортных средств. Позже причиной назвали африканцев, следовавших в Европейский союз по действительным документам.
Как будут развиваться события дальше, предсказать невозможно. Но латвийские чиновники уже намекают – переход могут полностью закрыть. Такие заявления вызывают беспокойство у водителей, которые пока еще пересекают границу в обычном режиме.
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