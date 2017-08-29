Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево.

Изменилась схема движения и на самом проспекте. Теперь ехать от Красной можно только по одной стороне. Повернуть на право с Независимости туда теперь нельзя. А еще здесь – новая разметка и светофоры: теперь они будут работать в другом режиме.