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Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево

29 августа 2017 19:33
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Новости Беларуси. Изменилась организация движения прямо в центре города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево.

Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево-1

Изменилась схема движения и на самом проспекте. Теперь ехать от Красной можно только по одной стороне. Повернуть на право с Независимости туда теперь нельзя. А еще здесь  новая разметка и светофоры: теперь они будут работать  в другом режиме.  

Теперь с площади Якуба Коласа можно поворачивать на проспект Независимости не только направо, но и налево-3

Павел Игнатович, старший инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Данная мера позволит разгрузить транспортный узел проспект Независимости – Дорошевича, упорядочить дорожное движение в районе площади Якуба Коласа.

# общество # Автодороги Беларуси # Фотофакт # Павел Игнатович

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