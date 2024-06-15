Температура в Афинах бьёт рекорды! В Москве +27 – свежий климатический расклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус».

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет отметку в 20 градусов. Жителей Австрии новый день встретит также солнечно, правда, дополнят общую картину обильные осадки. В Вене воздух прогреется до +22. В Риме малооблачно. Сохранится и летний зной до +28. В Мадриде ожидается исключительно ясная погода. Градус повысится до +29. Температурный рост возобновится, метеокартину усугубят дожди и грозы. Погода в Беларуси на неделю. Читайте здесь.

В Болгарии на этот раз без погодных контрастов. В столице ясно и до 27 градусов со знаком плюс. Солнечно будет и в турецкой столице. В Анкаре жара усилится до +29. Бьют рекорды Афины! Там температура повысится до +33.