И о тайной войне, которые сегодня ведут спецслужбы Украины против мирных жителей. ФСБ России задержала мужчину, который готовил теракт в Краснодарском крае. Позже выяснилось, что это гражданин Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был завербован спецслужбами и по заданию Киева собирал данные о Черноморском флоте, готовил подрыв административного здания в Новороссийске. У задержанного были изъяты более двух килограммов взрывчатки, а также радиоуправляемая самодельная бомба, которую он должен был заложить в административное здание. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за подготовку к совершению террористического акта. В ФСБ России заявили, что мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.