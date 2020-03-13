Тем, кто лезет без очереди, даже прокалывают колёса. В Беларуси всё больше машин на метане, АЗС не хватает

Новости Беларуси. В Минске участились случаи, когда водители буквально на кулаках отстаивают место на заправке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что автомобилистов, которые заправляют свое авто метаном, становится все больше. Это и понятно: голубое топливо обходится в два раза дешевле бензина. А инфраструктура подходящих АЗС оставляет желать лучшего. В итоге к редким газовым колонкам выстраиваются многочасовые очереди. Вот и не выдерживают порой нервы. Когда изменится ситуация, разбиралась Оксана Семашко.

Народ с ума сошел. Малиновка.

Вот так на одной из заправок перефразировали хит 60-х «Стоят девчонки, стоят в сторонке». Казалось бы, с тех пор прошло полвека, да вот только километровые очереди растянулись, будто она одна на всю столицу. Ежедневно за место здесь разворачиваются настоящие гладиаторские бои. А тем, кто внаглую рискнул без очереди, хитроумно спускают колеса.

Немного после полудня улица Франциска Скорины утонула в машинах. В очереди за заветно дешевым, буквально копеечным топливом как водители такси, так и автолюбители. Для коммунального и общественного транспорта, мягко говоря, это вообще неприемлемо. Долгожданное удовольствие каждый день здесь занимает два, а то и три часа. Водители злятся, но подшучивают: как в советское время за колбасой.

Андрей Маревич, водитель такси:

Ситуация плачевная в связи с тем, что закрыта одна из четырех заправок, которые есть в Минске. Хотелось бы, чтобы все-таки побыстрее открыли эту четвертую заправку, которая на ремонте. И в идеале было бы, чтобы еще одну открыли хотя бы, потому что в очереди 2-3 часа работы теряешь.

В газоснабжающей компании о проблеме знают. Поскольку сегодня в тренде экологичность, экономичность, безопасность, насыщать город газомоторными заправками будут активнее. Планируют открыть еще три новые. Сейчас работают над их проектом.

Игорь Горский, пресс-секретарь газоснабжающей компании:

Поверьте, мы делаем все самое необходимое и все возможное. Наши станции работают с максимальной загрузкой, выше проектной. Сейчас случаются и конфликты на заправках. Мы наслышаны об этом. Конечно, мы не можем не отметить низкую культуру некоторых наших клиентов. Поэтому призываем вас: будьте взаимовежливы и аккуратны.

Плановый ремонт той заправки, что закрыли на улице Бабушкина в Минске, уже на финише. Чтобы разгрузить действующие, дополнительные колонки на станциях установят в Минске и регионах. Впрочем, некоторые к проблеме отнеслись не столь темпераментно, а с пониманием.

Еще, наверное, из-за того, что сейчас выходные дни, из регионов люди приезжают. Хотя и в будние дни здесь не меньше. Мало заправок в Минске метановых. Хотелось бы побольше. На заправочки две хотя бы.