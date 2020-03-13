Тем, кто лезет без очереди, даже прокалывают колёса. В Беларуси всё больше машин на метане, АЗС не хватает

Новости Беларуси. В Минске участились случаи, когда водители буквально на кулаках отстаивают место на заправке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске участились случаи, когда водители буквально на кулаках отстаивают место на заправке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что автомобилистов, которые заправляют свое авто метаном, становится все больше. Это и понятно: голубое топливо обходится в два раза дешевле бензина. А инфраструктура подходящих АЗС оставляет желать лучшего. В итоге к редким газовым колонкам выстраиваются многочасовые очереди. Вот и не выдерживают порой нервы.
Когда изменится ситуация, разбиралась Оксана Семашко.
Народ с ума сошел. Малиновка.
Вот так на одной из заправок перефразировали хит 60-х «Стоят девчонки, стоят в сторонке». Казалось бы, с тех пор прошло полвека, да вот только километровые очереди растянулись, будто она одна на всю столицу. Ежедневно за место здесь разворачиваются настоящие гладиаторские бои. А тем, кто внаглую рискнул без очереди, хитроумно спускают колеса.
Немного после полудня улица Франциска Скорины утонула в машинах. В очереди за заветно дешевым, буквально копеечным топливом как водители такси, так и автолюбители. Для коммунального и общественного транспорта, мягко говоря, это вообще неприемлемо. Долгожданное удовольствие каждый день здесь занимает два, а то и три часа. Водители злятся, но подшучивают: как в советское время за колбасой.
Андрей Маревич, водитель такси:
Ситуация плачевная в связи с тем, что закрыта одна из четырех заправок, которые есть в Минске. Хотелось бы, чтобы все-таки побыстрее открыли эту четвертую заправку, которая на ремонте. И в идеале было бы, чтобы еще одну открыли хотя бы, потому что в очереди 2-3 часа работы теряешь.
В газоснабжающей компании о проблеме знают. Поскольку сегодня в тренде экологичность, экономичность, безопасность, насыщать город газомоторными заправками будут активнее. Планируют открыть еще три новые. Сейчас работают над их проектом.
Игорь Горский, пресс-секретарь газоснабжающей компании:
Поверьте, мы делаем все самое необходимое и все возможное. Наши станции работают с максимальной загрузкой, выше проектной. Сейчас случаются и конфликты на заправках. Мы наслышаны об этом. Конечно, мы не можем не отметить низкую культуру некоторых наших клиентов. Поэтому призываем вас: будьте взаимовежливы и аккуратны.
Плановый ремонт той заправки, что закрыли на улице Бабушкина в Минске, уже на финише. Чтобы разгрузить действующие, дополнительные колонки на станциях установят в Минске и регионах. Впрочем, некоторые к проблеме отнеслись не столь темпераментно, а с пониманием.
Еще, наверное, из-за того, что сейчас выходные дни, из регионов люди приезжают. Хотя и в будние дни здесь не меньше. Мало заправок в Минске метановых. Хотелось бы побольше. На заправочки две хотя бы.
Жизнь мегаполиса требует максимальной подвижности и динамики и не терпит промедлений. Но стоит ли пробиваться вперед с помощью кулаков? Тем более что трудности всего лишь временные. А все остальное, как говорится – любишь кататься – люби и заправляться.