Делают украшения из мусора. Какими необычными способами в Слуцке поднимают экологические проблемы

Новости Беларуси. Сделай подарок музею – сохрани природу. В Слуцком эколого-биологическом центре учащихся стартовала новая акция. Главная цель – дать второй шанс ненужным вещам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сделай подарок музею – сохрани природу. В Слуцком эколого-биологическом центре учащихся стартовала новая акция. Главная цель – дать второй шанс ненужным вещам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
О бережном отношение к природе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.