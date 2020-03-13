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Делают украшения из мусора. Какими необычными способами в Слуцке поднимают экологические проблемы

13 марта 2020 19:25
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Новости Беларуси. Сделай подарок музею – сохрани природу. В Слуцком эколого-биологическом центре учащихся стартовала новая акция. Главная цель – дать второй шанс ненужным вещам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Делают украшения из мусора. Какими необычными способами в Слуцке поднимают экологические проблемы-1

О бережном отношение к природе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

Делают украшения из мусора. Какими необычными способами в Слуцке поднимают экологические проблемы-4

# Экология # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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