Тело беженца из Бангладеш обнаружено на границе с Польшей

Власти Польши продолжают усугублять гуманитарный кризис на границе с Беларусью. Очередной жертвой их политики стал 43-летний гражданин Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его тело было обнаружено в Каменецком районе вблизи границы с белорусскими пограничниками. В нынешнем году это уже шестой труп иностранца, не преодолевшего смертельный барьер поляков.

Следственным комитетом Беларуси тщательно документируются факты противоправной деятельности сопредельной стороны для дачи дальнейшей правовой оценки.