Прямой эфир

Тело беженца из Бангладеш обнаружено на границе с Польшей

23 октября 2024 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Польши продолжают усугублять гуманитарный кризис на границе с Беларусью. Очередной жертвой их политики стал 43-летний гражданин Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело беженца из Бангладеш обнаружено на границе с Польшей-2

Его тело было обнаружено в Каменецком районе вблизи границы с белорусскими пограничниками. В нынешнем году это уже шестой труп иностранца, не преодолевшего смертельный барьер поляков.

Следственным комитетом Беларуси тщательно документируются факты противоправной деятельности сопредельной стороны для дачи дальнейшей правовой оценки.

# Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
Журналисты 60 стран получили аккредитацию для работы на саммите БРИКС в Казани
23 октября 2024 11:29

Журналисты 60 стран получили аккредитацию для работы на саммите БРИКС в Казани

«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси
23 октября 2024 11:10

«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси

ЦИК утвердит календарный план мероприятий предстоящих выборов Президента
23 октября 2024 10:50

ЦИК утвердит календарный план мероприятий предстоящих выборов Президента