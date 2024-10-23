Журналисты 60 стран получили аккредитацию для работы на саммите БРИКС в Казани

Саммит в Казани освещают около 2 тысяч журналистов и почти половина из них – иностранные корреспонденты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 60 стран получили аккредитацию для работы в столице Татарстана. Масштабно освещают саммит журналисты из стран, входящих в БРИКС, и тех, кто претендует на членство. У них самое широкое представительство в Казани.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Очень похожи с татарами, наверное, белорусы. Мы сейчас выбираем не меч, но соху. А чтобы, возможно, развиваться, надо добиваться этих условий. Сейчас надо доказывать всему миру, что мы миролюбивые и трудолюбивые.

Анкит Рамешандра Шах, журналист (Индия):

Мы наблюдаем за этим саммитом как за площадкой для развития идей многополярности. И я надеюсь, что Россия, Индия и Китай будут ведущими странами этого объединения. При этом они будут основываться на демократии, равноправии всех сторон. И это будет в противовес тому, как сейчас себя ведет однополярный мир.

Казань – город на пересечении двух миров. Место встречи Востока и Запада, а БРИКС как раз альтернатива западным экономическим организациям. Поэтому именно здесь и сейчас так важно донести объективную информацию об объединении, его роли и весе в обществе, планах и перспективах. Голос БРИКС сегодня звучит далеко за пределами России, и во многом это стало возможным благодаря журналистам.