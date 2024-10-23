«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси

Дата выборов Президента Беларуси назначена на 26 января 2025 года. Решение приняли депутаты Палаты представителей на заседании второй сессии, которое прошло 23 октября в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложение о назначении даты выборов внесено Центральной избирательной комиссией. По словам ее председателя Игоря Карпенко, минимальный временной разрыв с единым днем голосования позволит наиболее рационально использовать потенциал в том числе и людей, задействованных в работе участковых комиссий.

К тому же в 2025 году завершается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития, в связи с чем необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития страны, основные направления внутренней и внешней политики. Глава государства выполняет ключевую роль в данном вопросе, поскольку он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.

Начало года – самое оптимальное время для выборов, отметили депутаты во время обсуждения. Это показывает опыт проведения единого дня голосования и референдума. Главное, чтобы каждый гражданин имел возможность в полной мере реализовать свои избирательные права.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Обоснована эта дата со всех сторон. Здесь затронуты и правовые моменты в увязке из Конституции с Избирательным кодексом. Увязаны и организационные моменты. Учтены и кадровые вопросы, и сезонность, как производственная, так и отпускная. По всему периметру этих вопросов учтена. И 26 января 2025 года, на мой взгляд, оптимальная дата.