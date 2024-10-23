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«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси

23 октября 2024 11:10
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Дата выборов Президента Беларуси назначена на 26 января 2025 года. Решение приняли депутаты Палаты представителей на заседании второй сессии, которое прошло 23 октября в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси-2

Предложение о назначении даты выборов внесено Центральной избирательной комиссией. По словам ее председателя Игоря Карпенко, минимальный временной разрыв с единым днем голосования позволит наиболее рационально использовать потенциал в том числе и людей, задействованных в работе участковых комиссий. 

К тому же в 2025 году завершается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития, в связи с чем необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития страны, основные направления внутренней и внешней политики. Глава государства выполняет ключевую роль в данном вопросе, поскольку он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти. 

Начало года – самое оптимальное время для выборов, отметили депутаты во время обсуждения. Это показывает опыт проведения единого дня голосования и референдума. Главное, чтобы каждый гражданин имел возможность в полной мере реализовать свои избирательные права.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Обоснована эта дата со всех сторон. Здесь затронуты и правовые моменты в увязке из Конституции с Избирательным кодексом. Увязаны и организационные моменты. Учтены и кадровые вопросы, и сезонность, как производственная, так и отпускная. По всему периметру этих вопросов учтена. И 26 января 2025 года, на мой взгляд, оптимальная дата. 

«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси-4

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Члены комиссии при этом руководствовались прежде всего обновленным законодательством нашей страны, которое в настоящее время регламентирует электоральные процессы. Это Основной закон (Конституция), одобренный на референдуме, Избирательный кодекс, это закон о Национальном собрании. 

26 января, на мой взгляд, это очень хороший подход к тому, чтобы, с одной стороны, успеть обеспечить организационно все этапы подготовительные, начиная от формирования списка, выдвижения кандидатов, агитационной кампании и заканчивая самим процессом голосования. 

Именно в этот период у людей появляется действительно больше времени на то, чтобы участвовать в политических кампаниях, участвовать в дискуссиях, ознакомиться с программой кандидатов, ознакомиться с календарным планом избирательной кампании. Вот эти все моменты мы учитывали при рассмотрении данного вопроса. 

«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси-6

Выборы Президента определяют будущее Беларуси на ближайшие годы, подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Депутатам предстоит провести огромную работу, чтобы они прошли открыто, демократично и объективно. Результаты предстоящих выборов имеют ключевое значение для каждого гражданина, общества и государства в целом.

# Президентские выборы

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