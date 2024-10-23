«Начало года – самое оптимальное время». Депутаты приняли решение по дате выборов в Беларуси
Дата выборов Президента Беларуси назначена на 26 января 2025 года. Решение приняли депутаты Палаты представителей на заседании второй сессии, которое прошло 23 октября в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предложение о назначении даты выборов внесено Центральной избирательной комиссией. По словам ее председателя Игоря Карпенко, минимальный временной разрыв с единым днем голосования позволит наиболее рационально использовать потенциал в том числе и людей, задействованных в работе участковых комиссий.
К тому же в 2025 году завершается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития, в связи с чем необходимо проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития страны, основные направления внутренней и внешней политики. Глава государства выполняет ключевую роль в данном вопросе, поскольку он формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти.
Начало года – самое оптимальное время для выборов, отметили депутаты во время обсуждения. Это показывает опыт проведения единого дня голосования и референдума. Главное, чтобы каждый гражданин имел возможность в полной мере реализовать свои избирательные права.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Обоснована эта дата со всех сторон. Здесь затронуты и правовые моменты в увязке из Конституции с Избирательным кодексом. Увязаны и организационные моменты. Учтены и кадровые вопросы, и сезонность, как производственная, так и отпускная. По всему периметру этих вопросов учтена. И 26 января 2025 года, на мой взгляд, оптимальная дата.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Члены комиссии при этом руководствовались прежде всего обновленным законодательством нашей страны, которое в настоящее время регламентирует электоральные процессы. Это Основной закон (Конституция), одобренный на референдуме, Избирательный кодекс, это закон о Национальном собрании.
26 января, на мой взгляд, это очень хороший подход к тому, чтобы, с одной стороны, успеть обеспечить организационно все этапы подготовительные, начиная от формирования списка, выдвижения кандидатов, агитационной кампании и заканчивая самим процессом голосования.
Именно в этот период у людей появляется действительно больше времени на то, чтобы участвовать в политических кампаниях, участвовать в дискуссиях, ознакомиться с программой кандидатов, ознакомиться с календарным планом избирательной кампании. Вот эти все моменты мы учитывали при рассмотрении данного вопроса.
Выборы Президента определяют будущее Беларуси на ближайшие годы, подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Депутатам предстоит провести огромную работу, чтобы они прошли открыто, демократично и объективно. Результаты предстоящих выборов имеют ключевое значение для каждого гражданина, общества и государства в целом.