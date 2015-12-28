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«Телевидение - это стиль жизни, непередаваемая атмосфера и источник вдохновения» - телеведущая Александра Каштанова поздравила СТВ с 15-летием

28 декабря 2015 13:36
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Александра Каштанова:
Работа на телевидении – именно так для многих звучит мечта! И это не удивительно. Телевидение - это стиль жизни, это непередаваемая атмосфера и источник вдохновения. От нашего телевизионного дела получаешь такой драйв и удовольствие, что невольно вспоминается Конфуций со своим – выберете работу по душе... Телеканал СТВ подарил возможность идти рука об руку в дружном коллективе телеединомышленников. Команда программы "Утро. Студия хорошего настроения" делает утренний эфир насыщенным и ярким, благодаря чему с восходом солнца мы делимся с нашими телезрителями самыми добрыми эмоциями. Поздравляю телеканал СТВ с 15-летием и хочу пожелать ему, а значит и всем нам - сотрудникам - дальнейших успехов в работе, реализации творческих идей и широких улыбок!

# общество # Александра Каштанова # 15-летие СТВ: поздравления телеведущих

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