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В Беларусь пришла настоящая зима: снегопады по всей стране и минусовая температура на термометрах

28 декабря 2015 13:36
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла настоящая зима. Снегопады 27 декабря вечером начались по всей стране, осадков не было только по северо-востоку страны. Столбик термометра опустился за нулевую отметку. Сейчас в среднем по Беларуси –3°С. Белорусы рады долгожданному снегу.

Минчане:
Очень рады. Утром было восторга море.

Мне хорошо, когда зима: в снежки можно играть, снежную бабу лепить.   

На дорогах из-за большого количества снега образовались заносы. На улицах городов работает снегоуборочная техника. Дороги посыпают реагентами. В Минске центральные улицы и кольцевая автодорога уже расчищены. Сейчас спецмашины работают в спальных районах столицы. Кстати, синоптики обещают, что в новогоднюю ночь похолодает до –8°С и будет идти снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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