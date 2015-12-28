В Беларусь пришла настоящая зима: снегопады по всей стране и минусовая температура на термометрах

Новости Беларуси. В Беларусь пришла настоящая зима. Снегопады 27 декабря вечером начались по всей стране, осадков не было только по северо-востоку страны. Столбик термометра опустился за нулевую отметку. Сейчас в среднем по Беларуси –3°С. Белорусы рады долгожданному снегу.

Минчане:

Очень рады. Утром было восторга море.

Мне хорошо, когда зима: в снежки можно играть, снежную бабу лепить.

На дорогах из-за большого количества снега образовались заносы. На улицах городов работает снегоуборочная техника. Дороги посыпают реагентами. В Минске центральные улицы и кольцевая автодорога уже расчищены. Сейчас спецмашины работают в спальных районах столицы. Кстати, синоптики обещают, что в новогоднюю ночь похолодает до –8°С и будет идти снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.