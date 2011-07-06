Телекомпания «Столичное телевидение» начала трансляцию выпусков новостей и других программ в режиме он-лайн на своем сайте

Окно плеера можно увеличивать на весь экран, а подробная телепрограмма текущего и ближайшего эфира размещена в поле зрения.

К слову, повышенным вниманием у интернет-зрителей пользовалась недавняя трансляция парада на День Независимости и футбольные матчи. Также в рейтинге популярности – новости «24 часа».

Владимир Казанков, заведующий отделом интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Не нужно ни дополнительное оборудование, ни спутники, ни приставки. Просто включил компьютер, зашел на сайт ctv.by, включил трансляцию и смотришь. Ты в курсе того, что происходит в Беларуси.

Геннадий Солдатов, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Раньше, например, пользователь мог зайти на сайт и посмотреть какие-то отдельные сюжеты наших программ. А сейчас у него есть возможность смотреть выпуски целиком, смотреть тот телеконтент, который создает наша телекомпания.

В настоящее время специалисты телеканала разрабатывают и мобильную версию трансляции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому вскоре новости СТВ можно будет смотреть по мобильному телефону.