Полоцкие пограничники пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь

Новости Беларуси. Полоцкие пограничники сообщили о том, что пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как литовские правоохранители вынуждают 10 граждан азиатской внешности перейти на нашу территорию через реку, по которой проходит граница. Это произошло на литовско-белорусском участке в направлении Браславского района.