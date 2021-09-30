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Полоцкие пограничники пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь

30 сентября 2021 08:25
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Новости Беларуси. Полоцкие пограничники сообщили о том, что пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как литовские правоохранители вынуждают 10 граждан азиатской внешности перейти на нашу территорию через реку, по которой проходит граница. Это произошло на литовско-белорусском участке в направлении Браславского района.

Полоцкие пограничники пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь-1

На данный момент обстановка на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда остается напряженной, охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме. Напомним, попытки незаконного вытеснения групп нелегальных мигрантов на территорию Беларуси на польском и прибалтийском направлениях фиксируются ежедневно.

Полоцкие пограничники пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь-4

«Граница закрыта, власти Беларуси вам врут». О том, как Польша встречает беженцев у своих границ, читайте здесь.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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