Прямой эфир

«Детства у нас не было – была война». Ребёнок войны о том, как немцы разбомбили эшелоны с ленинградскими детьми

02 мая 2025 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Детства у нас не было – была война». Ребёнок войны о том, как немцы разбомбили эшелоны с ленинградскими детьми-1

Наталья Медведева, ребенок войны, председатель общественной организации «Жители и защитники блокадного Ленинграда Фрунзенского района г. Минска»:
Война – что-то страшное, несовместимое с жизнью. Детства у нас не было – была война. Школьных лет у нас практически тоже не было – была послевоенная разруха, пытались люди выжить.

«Детства у нас не было – была война». Ребёнок войны о том, как немцы разбомбили эшелоны с ленинградскими детьми-3

Наталья Медведева:
Началась блокада Ленинграда – это голод, это холод, это страх постоянный от обстрелов и тоже неизвестность. Ты сможешь до завтра дожить или нет? У тебя будет кусок хлеба и глоток воды или нет?

Когда, спасая всех ленинградских деток, правительство решило отправить только детей в 1941 году за Урал, немцы разбомбили все эшелоны с детьми. Те, которые остались живы, их вернули уже почти на военном положении Ленинграда.

«Детства у нас не было – была война». Ребёнок войны о том, как немцы разбомбили эшелоны с ленинградскими детьми-5

– А в конец войны все радовались или это были скорее слезы от такого горя?

– Это не то слово! Это точно так же, как ленинградцы плакали, когда в 44-м году освободили Ленинград. И говорили: «Не трогайте их, пусть они плачут от радости». Салют гремит над Ленинградом, а ленинградцы плачут.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # Ветеран войны # Наталья Медведева

Другие новости рубрики

Все новости
Как привить ребёнку любовь к чтению? Рассказала создатель детского книжного клуба
02 мая 2025 15:13

Как привить ребёнку любовь к чтению? Рассказала создатель детского книжного клуба

Проект захватил не только студентов и преподавателей, но и их семьи! «История Великой Победы в истории моей семьи»
02 мая 2025 15:07

Проект захватил не только студентов и преподавателей, но и их семьи! «История Великой Победы в истории моей семьи»

Как в реабилитационном центре помогают особенным детям? Директор рассказала об уникальных программах
02 мая 2025 14:51

Как в реабилитационном центре помогают особенным детям? Директор рассказала об уникальных программах