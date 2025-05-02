«Детства у нас не было – была война». Ребёнок войны о том, как немцы разбомбили эшелоны с ленинградскими детьми
Наталья Медведева, ребенок войны, председатель общественной организации «Жители и защитники блокадного Ленинграда Фрунзенского района г. Минска»:
Война – что-то страшное, несовместимое с жизнью. Детства у нас не было – была война. Школьных лет у нас практически тоже не было – была послевоенная разруха, пытались люди выжить.
Наталья Медведева:
Началась блокада Ленинграда – это голод, это холод, это страх постоянный от обстрелов и тоже неизвестность. Ты сможешь до завтра дожить или нет? У тебя будет кусок хлеба и глоток воды или нет?
Когда, спасая всех ленинградских деток, правительство решило отправить только детей в 1941 году за Урал, немцы разбомбили все эшелоны с детьми. Те, которые остались живы, их вернули уже почти на военном положении Ленинграда.
– А в конец войны все радовались или это были скорее слезы от такого горя?
– Это не то слово! Это точно так же, как ленинградцы плакали, когда в 44-м году освободили Ленинград. И говорили: «Не трогайте их, пусть они плачут от радости». Салют гремит над Ленинградом, а ленинградцы плачут.
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