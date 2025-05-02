«Детства у нас не было – была война». Ребёнок войны о том, как немцы разбомбили эшелоны с ленинградскими детьми

Наталья Медведева, ребенок войны, председатель общественной организации «Жители и защитники блокадного Ленинграда Фрунзенского района г. Минска»: Война – что-то страшное, несовместимое с жизнью. Детства у нас не было – была война. Школьных лет у нас практически тоже не было – была послевоенная разруха, пытались люди выжить.

Наталья Медведева:

Началась блокада Ленинграда – это голод, это холод, это страх постоянный от обстрелов и тоже неизвестность. Ты сможешь до завтра дожить или нет? У тебя будет кусок хлеба и глоток воды или нет?

Когда, спасая всех ленинградских деток, правительство решило отправить только детей в 1941 году за Урал, немцы разбомбили все эшелоны с детьми. Те, которые остались живы, их вернули уже почти на военном положении Ленинграда.