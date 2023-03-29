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Техника выезжает и по заявкам граждан. Как устраняют последствия снегопада в Минской области?

29 марта 2023 15:33
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Новости Беларуси. Более 240 единиц снегоуборочной техники продолжают устранять последствия непогоды в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь расчищают улицы, путепроводы, остановки и дворовые территории.

Техника выезжает и по заявкам граждан. Как устраняют последствия снегопада в Минской области?-1

Машины выходят на линию уже ночью, чтобы жители рано утром могли беспрепятственно добраться до мест работы и учебы. В Мядельском районе в усиленном режиме работают около 10 единиц техники, в том числе четыре пескораспределителя и шесть тракторов. В очистке дворов и тротуаров задействованы около 20 человек.

Техника выезжает и по заявкам граждан. Как устраняют последствия снегопада в Минской области?-4

Алексей Шашок, главный инженер Мядельского жилищно-коммунального хозяйства:
За зимний период на сегодня у нас израсходовано порядка 1 600 тонн песко-соляной смеси. В запасе лежит порядка 400 тонн песко-соляной смеси. Скажем так, дожить эту зиму – нам достаточно смесей. И перебоев в зимнее время не было. То есть все вовремя расчищалось и убиралось. На сегодня тоже готовы к таким сюрпризам непогоды.

Техника выезжает и по заявкам граждан. Как устраняют последствия снегопада в Минской области?-7

В каждом районе сформирована диспетчерская служба, которая мониторит погодные условия в круглосуточном режиме. При необходимости техника работает по заявкам граждан.

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# ЖКХ # общество # Алексей Шашок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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