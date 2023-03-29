Минск тратит более миллиона рублей в день на закупку лекарств

Новости Беларуси. Расходы на социальную сферу Минска – самая затратная часть столичного бюджета. Особый акцент – на здравоохранении. Об этом рассказал зампред Мингорисполкома Артем Цуран на встрече со студентами экономического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только на закупку лекарств город тратит более миллиона рублей в день. Это возможно в том числе и благодаря инвестициям. За 2022 год в Минск вложено почти два миллиарда рублей. Весомый вклад в бюджет делают столичные предприятия. Их товары и услуги идут на экспорт в более чем 200 стран. Студенты не только слушали и задавали вопросы, но озвучили предложения.

Мы видим и чувствуем поддержку наших инициатив со стороны города. И надеемся, что они будут помогать в этом и в дальнейшем.

Виктор Гелохов, секретарь БРСМ БГЭУ:

Меня больше волнует, конечно же, тема молодежной политики в Минске. Как она проводится, как планируется проводить, какие мероприятия планируется организовать. Подобные встречи имеют задел. Для нашей молодежи очень полезны встречи, особенно когда молодежь имеет возможность задать любые вопросы любого характера.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

На данных встречах видим не только как отчет информацию, которую непосредственно довожу я, но и обратную связь, что же все-таки волнует население.