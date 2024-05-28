«Театральная мистерия». Как провели «Ночь музеев» в Несвижском замке?

Квесты, викторины, конкурсы, театральные постановки и интерактивные площадки. «Ночь музеев» вновь объединила сотни любителей искусства со всей Минской области. Это праздник, окутанный тайной, наполненный музыкой и необычными встречами, а также множеством ярких впечатлений. По традиции, одну из самых масштабных программ подготовила историческая жемчужина нашей страны – Несвижский замок. О том, как искусство на одну ночь стало чуть ближе к своему зрителю, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.





Чарующая музыка, самобытные танцы, рыцарские турниры и завораживающая атмосфера старинного замка. В эту «Ночь музеев» любой желающий, пусть и ненадолго, смог окунуться в эпоху балов, роскошных нарядов, карет и вернисажей. Вот уже на протяжении 10 лет Несвижский замок постоянный участник международной акции.

«Ночь музеев» в Несвижском замке собрала 400 участников. Подробности здесь.





Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

«Ночь музеев» для музейных сотрудников – это на самом деле праздник. Праздник не только для тех, для кого мы стараемся на протяжении как минимум полугода готовить разнообразные программы, но и для самих сотрудников. Мы очень любим это мероприятие и очень ответственно к нему относимся. В этот творческий процесс вовлекаются все – от бухгалтеров до музейных смотрителей. И можно сегодня на нашей площадке встретить любого сотрудника нашего музейного учреждения.





Ежегодно культурная жемчужина Беларуси удивляет своих гостей уникальной программой. Не стала исключением и эта «Ночь музеев». Подготовка здесь началась задолго до торжества.





Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Подготовка к новому празднику, к новой «Ночи музеев» начинается в момент окончания предыдущей «Ночи музеев». И целый год огромная команда научных сотрудников, просто креаторов, людей, которым очень интересно работать в нашем заповеднике и которые дорожат этой работой, которые работают не за страх, а за совесть, выдумывают очень много интересных фишек. И каждый год «Ночь музеев» у нас проходит под определенной эгидой или под определенной темой.





В основу праздника в музее-заповеднике легла тема, посвященная театральной жизни Несвижского замка. Перевоплощения в исторических героев, ораторские мастер-классы и сценические постановки. Все это ожидало участников мистерии в дворцовых комнатах.