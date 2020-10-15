Татьяна Рунец: «Цены у нас растут в пределах инфляции, сильного скачка цен не обнаружено»

Наравне с профсоюзами, МАРТом, Госконтролем и Нацстатом к этой работе подключились и в Совете Республики.

Новости Беларуси. Внимание сенаторов сейчас приковано к ценам на товары и услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты питания, средства личной гигиены и фрукты к новогоднему столу не должны превысить свою стоимость, особенно во время ажиотажного спроса. Контроль буквально за каждым магазином. Таким образом защищать интересы покупателей намерены во всех регионах нашей страны.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вопрос цен и ценообразования находится на постоянном контроле Президента и правительства. Цены – это та тема, которая волнует население больше всего. Это самая актуальная тема.

Президент неоднократно подчеркивал, что если цены будут высокими, то заработной платы всегда будет не хватать, она будет маленькой. Поэтому этой теме уделяется огромное внимание в нашей стране. Поручено всем органам государственного управления подключиться к мониторингу цен. И, конечно, сенаторы тоже не останутся в стороне.

Вопрос мониторинга цен будет рассматриваться сенаторами во всех регионах. Мы начали уже на прошлой неделе мониторинг цен. Пока результаты предварительные показали, что цены у нас растут в пределах инфляции, сильного скачка цен не обнаружено.

Пристальное внимание к ценам на продукты будет до конца года. За необоснованное повышение стоимости предусмотрена ответственность.