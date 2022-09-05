Татьяна Рунец 6 сентября проведёт личный приём граждан

Новости Беларуси. Выслушать каждого и оказать содействие в решении проблем. Представители власти продолжают практику личных приемов. Так, уже завтра, 6 сентября, в Совете Республики граждан выслушает председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Рунец будет принимать с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. Номера телефонов на ваших экранах.

А в среду, 7 сентября, поделиться своими проблемами можно будет с первым заместителем главы Администрации Президента. Максим Рыженков отправится в Клецкий район, где проведет прием граждан и юрлиц. Встреча пройдет в райисполкоме.