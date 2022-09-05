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Татьяна Рунец 6 сентября проведёт личный приём граждан

05 сентября 2022 07:03
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Новости Беларуси. Выслушать каждого и оказать содействие в решении проблем. Представители власти продолжают практику личных приемов. Так, уже завтра, 6 сентября, в Совете Республики граждан выслушает председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Рунец будет принимать с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. Номера телефонов на ваших экранах.

Татьяна Рунец 6 сентября проведёт личный приём граждан-1

А в среду, 7 сентября, поделиться своими проблемами можно будет с первым заместителем главы Администрации Президента. Максим Рыженков отправится в Клецкий район, где проведет прием граждан и юрлиц. Встреча пройдет в райисполкоме.

Татьяна Рунец 6 сентября проведёт личный приём граждан-4

Обратная связь с населением остается приоритетом в работе госвласти, это неодонократно подчеркивал Президент. Такая форма работы уже доказала свою эффективность. Тысячи белорусов смогли решить свои вопросы именно на таких встречах.

# Прием граждан # общество # Татьяна Рунец # Максим Рыженков # Фотофакт

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