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Попытка госпереворота привела к расколам. Как сейчас обстоят дела с белорусскими партиями?

04 сентября 2022 20:04
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси обсуждали партийную реформу. Процесс был запущен с момента референдума, когда в Конституцию ввели новое понятие «гражданское общество». В его состав войдут как общественные организации, так, возможно, и политические партии. И если ситуация с общественными организациями несколько проще, многие из них на слуху, то с партиями сложнее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Попытка госпереворота привела к расколам. Как сейчас обстоят дела с белорусскими партиями?-1

Ольга Коршун, СТВ:
Сейчас в Беларуси 15 политических партий. Такие цифры дает Минюст. Однако до 2020-го рейтинг всех без исключения никогда не превышал 3 %, а затем попытка госпереворота привела к расколам, внутренним конфликтам и даже самороспуску некоторых организаций. Сегодня в публичном пространстве активно действуют всего несколько партий: Коммунистическая и Либерально-демократическая. Все остальные от активной деятельности устранились, и это ставит перед государством вопрос. Нужно ли способствовать созданию новых партий или есть необходимость поддержать и укрепить существующие? Ответ прозвучал на совещании у Президента. Судя по открытой части, никакой либерализации не будет. Планируется даже ужесточить требования к деятельности партий в части запрета иностранного финансирования.

Попытка госпереворота привела к расколам. Как сейчас обстоят дела с белорусскими партиями?-4

Такой запрет действовал и раньше, но достаточно легко обходился, а многие опирались на внешние источники финансирования. То есть не было стимула активничать. По сути, это никак не влияло на бюджет. В итоге такие партии большую часть жизни «спали», а имитацию бурной деятельности разворачивали только в период парламентских и президентских кампаний, выдвигая своих кандидатов. Законодательство позволяло это делать в упрощенном порядке, чем многие и пользовались. Негативное отношение к партиям сформировала и деятельность Верховного Совета в 90-е. Да и практика избирательных кампаний показала, что наше общество голосует за человека, за его опыт, личные качества, а не за партию.

# Белорусские партии # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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