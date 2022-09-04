Попытка госпереворота привела к расколам. Как сейчас обстоят дела с белорусскими партиями?

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси обсуждали партийную реформу. Процесс был запущен с момента референдума, когда в Конституцию ввели новое понятие «гражданское общество». В его состав войдут как общественные организации, так, возможно, и политические партии. И если ситуация с общественными организациями несколько проще, многие из них на слуху, то с партиями сложнее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Сейчас в Беларуси 15 политических партий. Такие цифры дает Минюст. Однако до 2020-го рейтинг всех без исключения никогда не превышал 3 %, а затем попытка госпереворота привела к расколам, внутренним конфликтам и даже самороспуску некоторых организаций. Сегодня в публичном пространстве активно действуют всего несколько партий: Коммунистическая и Либерально-демократическая. Все остальные от активной деятельности устранились, и это ставит перед государством вопрос. Нужно ли способствовать созданию новых партий или есть необходимость поддержать и укрепить существующие? Ответ прозвучал на совещании у Президента. Судя по открытой части, никакой либерализации не будет. Планируется даже ужесточить требования к деятельности партий в части запрета иностранного финансирования.