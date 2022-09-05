Приговор обвиняемым по делу о захвате власти вынесут 5 сентября

На скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук. Они планировали военный переворот, покушение на Президента Беларуси, а также создание нового правительства. На прошлой неделе прокурор выступил с заключительной обвинительной речью и попросил назначить всем фигурантам дела наказание в виде лишения свободы. Организаторам мятежа, Юрию Зенковичу, Александру Федуте и Григорию Костусеву, – по 12 лет. Еще двоим обвиняемым, Денису Кравчуку и Ольге Голубович, которым инкриминируют активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, – по три года лишения свободы.