«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть

Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская: У каждого корабля есть своя пристань, у каждой реки – свой исток, у каждого человека – малая родина. Любовь, самоотверженность, преданность – мотор, который движет вас вперед, к свершениям в своей стране.

Мы – белорусы, нас почти 10 миллионов – это главный капитал государства. Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь. Мы держим нос по течению, а иногда и против. Но всегда «В фарватере Независимости». И 3 июля на волнах эфира мы расскажем о тех, кто этого достоин.