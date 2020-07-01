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«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть

01 июля 2020 12:50
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Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская:
У каждого корабля есть своя пристань, у каждой реки – свой исток, у каждого человека – малая родина. Любовь, самоотверженность, преданность – мотор, который движет вас вперед, к свершениям в своей стране.

«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть-1

Мы – белорусы, нас почти 10 миллионов – это главный капитал государства. Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь. Мы держим нос по течению, а иногда и против. Но всегда «В фарватере Независимости». И 3 июля на волнах эфира мы расскажем о тех, кто этого достоин.

«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть-4

Наш праздничный эфир стартует в День Независимости в семь утра.

«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть-7

# День Независимости # общество # Евгений Поболовец # Юлия Шпилевская # Фотофакт

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