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«Мясо, рыбу уже не получится завернуть в бумажный пакет»: запретят ли пластиковую упаковку?

13 февраля 2018 08:27
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Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич сообщила, что делается для того, чтобы сократить количество отходов в Беларуси.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Мусорное ведро заполняется за один день. Большое количество ненужной упаковки. Может запретить магазинам это делать?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Каждый производитель стремится заинтересовать потребителя. На законодательном уровне многие страны отказываются, вводят запреты на те или иные виды упаковки. Но реально нужно понимать, что от всего нельзя отказаться. Мясо, рыбу уже не получится завернуть в бумажный пакет, какая-то часть такой упаковки все равно останется. Поэтому, я думаю, мы пойдем по пути унификации.
На законодательном уровне установлена определенная плата, которая распространяется на производителей и импортеров пластиковой, стеклянной и бумажной упаковки.

Ирина Ромбальская:
Что нужно сделать обычному белорусу, чтобы улучшить экологическую ситуацию, с чего начать?

Наталья Гринцевич:
Первый шаг – это минимизировать количество отходов. Задумываться при покупке товара, насколько это тебе нужно. Обращать внимание, в какой упаковке товар: более экологичная она или менее. Вместо приобретения очередного пакета, можно ходить в магазин с текстильной сумкой.

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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