Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря

Новости Беларуси. Самому большому искусственному водоему страны 45 лет. Датой его рождения считается день перекрытия реки Вилии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основанием для этого послужила необходимость увеличения объема водоснабжения Минска и экономическая выгода. Одновременно со строительством Вилейского водохранилища сооружался и водный канал, по которому сейчас воды Вилии перебрасываются в Свислочь.