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Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря

19 сентября 2018 19:53
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Новости Беларуси. Самому большому искусственному водоему страны 45 лет. Датой его рождения считается день перекрытия реки Вилии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря-1

Основанием для этого послужила необходимость увеличения объема водоснабжения Минска и экономическая выгода. Одновременно со строительством Вилейского водохранилища сооружался и водный канал, по которому сейчас воды Вилии перебрасываются в Свислочь.

Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря-4

О рождении природы, созданной руками человека, видеоматериал Ксении Худолей.

# Водоемы Беларуси # общество # Фотофакт

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