Танки времен Великой отечественной войны возглавят праздничную колонну 3 июля (ФОТО)

Беларусь гордится не только самой современной военной техникой, но и теми машинами, которые прошли не одну тысячу километров в борьбе за нашу независимость.

К праздничному шествию на 3 июля «готовят сани с зимы». За несколько месяцев до Дня Независимости началась полномасштабная подготовка. В этом году перед зрительскими трибунами пройдут не только традиционные колонны военнослужащих, но проследует и техника времен Великой Отечественной войны.

В 44-м танк «Т-34» с надписью «Чырвоный» одним из первых въехал в разгромленную столицу. Но на самом деле, гусеницы этих броневиков-дублеров не ездили пыльными дорогами войны.

Эта «тридцатьчетверка» лишь ровесница Победы. Но подобные машины прорвали Курскую дугу и одержали много побед на пути к большой Победе.

Полковник Брель к своим железным подопечным относится с уважением. Возраст обязывает. Вообще же раньше «тридцатьчетверка» служила на полесском полигоне, правда в качестве мишени. Лучший советский танк штурмовала авиация. Потому крещение боем эти танки тоже прошли.

Это можно подтвердить наличием каверн и поражений от боеприпасов на башне этой машины, рассказал телеканалу СТВ начальник кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения Военной Академии Республики Беларусь Михаил БРЕЛЬ.

Два танка-раритета в Военной академии сравнительно недавно. В 2005 они дебютировали на параде 9 мая, потом демонстрировали свою мощь на открытии комплекса «Линия Сталина». А последних несколько лет охраняют академический музей под открытым небом.

Сержант Сергей Бортников в этом году за рычаги «Т-34» сел первым. С тех пор с ним неразлучен.

– По сравнению с новой техникой, такой как «Т-34», это радость удовольствие, когда садишься, заводишь, чувствуешь старину, много эмоций, – поделился впечатлениями механик-водитель танка «Т-34» Сергей БОРТНИКОВ.

В этом году им предстоит повторить подвиг четырехлетений давности и возглавить парадные колонны в День Независимости Беларуси. Две военные реликвии сейчас на косметическом ремонте в гаражах академии.

– Машины проходят техобслуживание. Выполняется проверка различных механизмов и смазка узлов механизмов. Они были проверены пробегом на функционирование, и оказались в хорошем состоянии. И, практически, они готовы к тренировкам к параду, – отметил Михаил БРЕЛЬ.

Кроме техники, мимо стелы «Минск – город-герой» пройдут и пешие колонны. Офицеры, солдаты, курсанты и воспитанники Суворовского училища уже на своих плацах учатся в такт барабанов чеканить шаг.

Парад 3 июля – минчане в реальности смогут увидеть трижды. И это будет не «дежавю». Генеральные репетиции главного действа планируют провести 27 и 30 июня.

Анастасия Дехтяр, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.