Танки плывут

Подготовка к оперативно-стратегическому учению «Запад-2009» вышла на финишную прямую. Первый шаг к началу маневров – марш на полигон.

Марш на полигон – не загородная прогулка. Одними из первых его совершили подразделения 11-ой механизированной бригады. Боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и танки. Сорок километров по пересеченной местности.

Первое препятствие – река Щара. Бесконечно можно смотреть на воду, но когда по ней едет танк, - это зрелище действительно завораживает.

Под стальными гусеницами асфальт буквально поднимается - на дорогу укладывают шины от большегрузных машин.

Скрытно и быстро подразделение добирается до полевого лагеря. Боевые машины прячутся в капонирах.

- Одно из сложных мероприятий для любых войск - это марш. Совершали его двумя колоннами: колесной и гусеничной. Личный состав бригады справился с ним уверенно, все действия были правильными и оценка «хорошо», как минимум, - резюмировал Дмитрий Романенко, командир 29-ой зенитно-ракетной бригады.