15 лет заключения за отцовский поцелуй

Отцовская нежность, проявленная на бразильском курорте, может стоить итальянцу пятнадцати лет жизни. За поцелуй своей 8-летней дочери его могут надолго отправить за решетку.

Фигурантом скандального судебного процесса в городе Форталеза стал 48-летний итальянский бизнесмен, женатый на бразильянке. Мужчина уже неделю как томится под арестом за то, что осмелился на глазах у публики поцеловать в губы собственную дочь.

Курьезное расследование началось после того, как на прошлой неделе в городскую полицию обратилась местная супружеская пара. Бразильская чета написала заявление о том, что некий мужчина на виду у окружающих целовал в губы малолетнюю девочку, когда они купались в бассейне. Итальянец был немедленно задержан, и все попытки освободить его пока безрезультатны.

Между тем, согласно новому, принятому в прошлом месяце бразильскому закону, доказанные случаи домогательства к лицам младше 14 лет могут грозить тюремным сроком от восьми до 15 лет.

По мнению бразильской жены бизнесмена, все произошедшее с ее мужем - результат недопонимания со стороны обратившейся в полицию бразильской пары, которая увидела в бассейне белокожего мужчину с девочкой, кожа которой была явно темнее. Как оказалось позднее, бразильские «доброхоты» действительно не знали, что это были отец и дочь, а потому и обратились в полицию. Однако остановить заработавшую судебную машину оказалось не так просто. Следствие в отношении арестованного туриста продолжается до сих пор, передает Newsru.com.