Чехи получают SMS с цитатами из Папы Римского

Перед визитом Папы Римского Бенедикта XVI в Чехию, который состоится 26-28 сентября, каждый житель страны может бесплатно получить SMS-сообщения с цитатами из энциклик понтифика.

Эти цитаты будут доступны абонентам всех операторов мобильной связи, действующих на территории страны. Католические иерархи надеются таким образом привлечь внимание жителей Чехии - одной из самых секуляризованных стран Европы - к визиту предстоятеля крупнейшей в мире христианской конфессии.

Во время этого визита Папа Римский посетит Прагу, Брно и Стара Болеслав. На 26 сентября намечена встреча понтифика с президентом Чехии Вацлавом Клаусом и его супругой Ливией Клаусовой в Пражском Граде. Затем Папа Римский побывает на концерте в чешской филармонии и осмотрит собор Святого Вита, где примет участие в вечерне. Ожидается, что в мессе, которую Папа Римский совершит в Брно, примут участие около 150 тысяч человек, сообщает Newsru.com.