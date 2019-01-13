В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске

Новости Беларуси. Большой рождественский праздник начинается в эти минуты на территории Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большой рождественский праздник начинается в эти минуты на территории Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Духовность семьи – благосостояние граждан» – традиционный девиз мероприятия, которое проходит по благословению настоятеля Всехсвятского прихода протоиерея Федора Повного. Спортивные состязания, танцы у костра, концертная программа и показательные выступления бойцов спецназа.
В программе – десятки развлечений. Атмосферу праздника создают ростовые куклы и скоморохи. Гостей угощают солдатской кашей, горячим чаем и выпечкой из трапезной Дома милосердия. Ну а кульминацией торжества станет визит Деда Мороза и Снегурочки, которые сойдут с трапа приземлившегося вертолета.