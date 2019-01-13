Прямой эфир

В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске

13 января 2019 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Большой рождественский праздник начинается в эти минуты на территории Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске-1

«Духовность семьи – благосостояние граждан» – традиционный девиз мероприятия, которое проходит по благословению настоятеля Всехсвятского прихода протоиерея Федора Повного. Спортивные состязания, танцы у костра, концертная программа и показательные выступления бойцов спецназа.

В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске-4

В программе – десятки развлечений. Атмосферу праздника создают ростовые куклы и скоморохи. Гостей угощают солдатской кашей, горячим чаем и выпечкой из трапезной Дома милосердия. Ну а кульминацией торжества станет визит Деда Мороза и Снегурочки, которые сойдут с трапа приземлившегося вертолета.

В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске-7

В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске-9

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экономическое будущее Беларуси и настоящее IT-индустрии. Анонс программы «Неделя»
13 января 2019 12:30

Экономическое будущее Беларуси и настоящее IT-индустрии. Анонс программы «Неделя»

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах
12 января 2019 16:51

Воссоздать традиции прошлого. Рождественский бал XIX века устроили для детей в Кореличах

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год
12 января 2019 16:48

Забег сказочных героев, конкурсы и футбол на снегу. В Придвинской резиденции Деда Мороза отметили Старый Новый год