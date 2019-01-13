В программе – десятки развлечений: большой рождественский праздник проходит на территории Дома милосердия в Минске

Новости Беларуси. Большой рождественский праздник начинается в эти минуты на территории Дома милосердия в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Духовность семьи – благосостояние граждан» – традиционный девиз мероприятия, которое проходит по благословению настоятеля Всехсвятского прихода протоиерея Федора Повного. Спортивные состязания, танцы у костра, концертная программа и показательные выступления бойцов спецназа.