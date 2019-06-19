Танцующие экскаваторы, птичьи предсказания и английский Петрушка. Все фишки фестиваля Великобритании в Минске в 1 материале

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – управляющий корпоративными службами Посольства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси – Инесса Полторан.

Большой британский фестиваль стартует в Минске. Основные мероприятия пройдут в Верхнем городе и на ул. Зыбицкая. Организаторы запланировали различные тематические зоны с фотолокациями, фуд-кортами и обширной музыкальной программой.

По традиции фестиваль откроется шествием волынщиков Королевского Ирландского полка, которое проследует от посольства Великобритании до главной сцены у Ратуши. Образовательная площадка, экологические мастер-классы, литературная зона, шоу миниатюр. Это ещё не всё, что запланировано.

Инесса Полторан, управляющий корпоративными службами Посольства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:

День британской культуры пройдёт в формате большого британского фестиваля. Он начнется уже 21-го числа. В Минск прилетит британская певица Анита Уорд, которая выступит в концертном зале «Верхний город», и мы услышим британский джаз вместе с VIP Jazz оркестром Андрея Славинского. А 22 июня мы откроем свои двери на площадке возле Дворца спорта для всех фанатов ІІ Европейских игр, где начнётся британский день. И днём будет детская программа, а вечером также большой концерт. Вход свободный. Билетов никаких, концерты все бесплатные, но надо прийти заранее, чтобы занять почётное место около сцены и лучше слышать.

Всего будет работать 14 площадок. Эфир не позволяет рассказать про все 14, но я бы хотела остановиться на самых ярких. Очень большая площадка – образовательная, где гости смогут узнать про возможности школ в Беларуси, которые предлагают обучение английскому языку, а также возможности обучения в Великобритании. Спортивная площадка готовит много сюрпризов. Помимо традиционных видов спорта – регби, кикер (фусбол) и теннис – будет кёрлинг! Летом!

Откуда летом лёд?

Инесса Полторан:

Это сюрприз. Все смогут попробовать. Ассоциация кёрлинга в Республике Беларусь всё подготовит. Приходите и попробуйте.

Экологическая тема – это та тема, которая не имеет границ. И она одинаково важна как для Беларуси, так и для Великобритании. Мы практически отказались от пластика. Полностью отказаться, к сожалению, невозможно. Но основные материалы, используемые при подготовке фестиваля, экологически чистые. Пройдут мастер-классы. Будет много контейнеров по раздельному сбору мусора. И представители экологических организаций будут рассказывать, почему это важно.

Большая благотворительная площадка, потому что мы хотим привлечь внимание для тех, кому нужна помощь. И помимо традиционных направлений, как участие Белорусского хосписа, участия британских благотворительных организаций, которые оказывают помощь детям Чернобыля, у нас будут также экологическая тема на благотворительной площадке «Ахова птушак Бацькаўшчыны», где тоже будут сюрпризы – птичьи предсказания. И у нас будет благотворительный маркет, который сопоставлен с фотоконкурсом домашних животных. Кстати, заканчивается вот-вот, и где будут выставлены фотографии победителей – «Наши домашние питомцы в британском стиле».

В какое время можно приходить на фестиваль?

Инесса Полторан:

Открытие фестиваля состоится на Площади Свободы в 13.00. Посол Великобритании официально откроет фестиваль, и с этого момента начинают работать все зоны, включая фуд-корт.

Чем удивит фуд-корт? «Овсянка, сэр»?

Инесса Полторан:

Я не уверена насчёт овсянки. Но Fish and Chips, а также будет настоящий британский сидр. Обязательное требование для всех участников фудкорта – наличие блюд британской кухни. Вы сможете попробовать пастуший пирог, традиционные британские колбаски, напитки.

Кто ещё приедет в гости на Дни Великобритании в Минск?

Инесса Полторан:

Мы надеемся, что половина гостей на Площади Свободы будут говорить свободно на английском. Приедет очень много гостей. Что касается музыкальной программы и хэдлайнеров по моде – проект «Fashion Scout» будет представлен двумя коллекциями британских дизайнеров. Музыка: ливерпульская четвёрка – не Beatles – Clean Cut Kid. Они выступят как на фан-зоне 22-го числа около Дворца спорта, так и 23-го числа на площади Свободы. Dan Owen – певец из Лондона – очень популярен в Великобритании, его хорошо знают и здесь. Он выступит на площадке, опять же, открыто, без билетов. И потом дискотека – Dj Blaze, который в прошлом году выступил в первый раз на британском фестивале. Он изъявил желание приехать ещё раз сам. И так как его уже знает белорусская публика, мы готовим для вас большой танцевальный вечер.

Будет ещё театральное представление?

Инесса Полторан:

Да. Как оказалось, очень много общего между народным театром Беларуси – батлейкой – и британским народным театром «Панч и Джуди». «Панч и Джуди» – это, собственно, Петрушка. Но формат точно такой же, как «Батлейка». Поэтому в театральной зоне будет два представления. Будет батлейка из Новополоцка и будет «Панч и Джуди» из Великобритании. А кроме того актёры Национального Академического театра Республики Беларусь им. Янки Купалы готовят шекспировский вечер.

И у нас будут танцующие экскаваторы. Площадка около посольства Грузии – там будут танцевать экскаваторы.