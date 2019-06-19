Новые детские площадки в Беларуси: в виде Кремля и средневекового замка, со скалодромом и выдержат сумоиста

Двор – уже не дом, ещё не улица. С тренажёрами в виде Московского Кремля и круизного лайнера. Современные детские площадки поражают воображение. Новый тренд – тематические комплексы. На внешней стене – символика Средневековья: гербы, щиты и мечи. Там же – имена белорусских князей. Вершину горки украшает флаг. Алексей Вакульчик, директор компании по производству детских игровых и спортивных площадок:

Активно работаем в детских садах и школах, работаем по всей республике. Сейчас очень приятно, что сельсоветы, агрогородки активно обустраиваются, активно обустраивают детские площадки. В преддверии 3 июля у нас огромное количество заказов из регионов.

От нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Детская площадка – дорогое удовольствие. Тем не менее, только этот производитель из года в год устанавливает около двух сотен горок и качелей. Комплекс «Витовт» напоминает замок с подвесными мостиками, тоннелями, спиралями и скалодромом. Новинка в лагере «Планета» появилась аккурат к первой смене. Елена Синькевич, директор детского оздоровительного лагеря «Планета»:

Площадка должна быть многогранной. Чтобы она была востребованная детьми в возрасте от 6 до 10 лет. Планируем сотрудничать дальше, потому что необходимо установить ещё детские качельки.

По самым скромным подсчётам, эти доски могут выдержать сумоиста. Все модели детских площадок проходят краш-тесты. Детали комплекса защищены антивандальной краской. Болты закрывают специальными пластиковыми колпачками, так что дети не поцарапаются.

Горка – едва ли не самая важная часть детской площадки. Современные варианты из нержавеющей стали не пачкают одежду. Здесь не скапливается мусор. В отличие от стеклопластика, этот материал не лопается. Срок службы ската – больше 10 лет. Детская площадка – полезное развлечение. Современные варианты развивают моторику, двигательные и хватательные рефлексы детворы. Для взрослых – отдельные комплексы. Этот «Богатырь» со шведской стенкой, баскетбольным щитом и канатом – мини-тренажёрный зал у себя во дворе.

Алексей Вакульчик:

Здесь мы можем видеть большой турник. Это уже оборудование воркаута. Он выдерживает до 250 кг. Два человека могут свободно на нём одновременно заниматься.