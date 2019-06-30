Танцевальный марафон в белорусском стиле: чем удивят в последний день работы фан-зоны II Европейских игр

Новости Беларуси. По-настоящему яркий большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят на фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа расписана на каждый день. Что сегодня ожидает болельщиков, расскажет корреспондент Ксения Худолей.

Ксения Худолей, СТВ:

Главная фан-зона у Дворца спорта начинает свой последний рабочий день. Этот день обещает быть очень насыщенным.

Впереди заключительные соревнования в некоторых дисциплинах и, конечно, прямая трансляция церемонии закрытия II Европейских игр. Вечером на сцене выступят звезды белорусской эстрады: ансамбль «Сябры», группа «Дрозды» и участники Евровидения – группа Litesound.

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