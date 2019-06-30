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Танцевальный марафон в белорусском стиле: чем удивят в последний день работы фан-зоны II Европейских игр

30 июня 2019 09:08
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Новости Беларуси. По-настоящему яркий большой спортивный праздник минчанам и гостям города дарят на фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа расписана на каждый день. Что сегодня ожидает болельщиков, расскажет корреспондент Ксения Худолей.

Танцевальный марафон в белорусском стиле: чем удивят в последний день работы фан-зоны II Европейских игр-1

Ксения Худолей, СТВ:
Главная фан-зона у Дворца спорта начинает свой последний рабочий день. Этот день обещает быть очень насыщенным.

Впереди заключительные соревнования в некоторых дисциплинах и, конечно, прямая трансляция церемонии закрытия II Европейских игр. Вечером на сцене выступят звезды белорусской эстрады: ансамбль «Сябры», группа «Дрозды» и участники Евровидения – группа Litesound.

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Кстати, 29 июня на сцене возле Дворца спорта выступил российский рэпер Тимати (подробнее – в видеоинформации). 

Танцевальный марафон в белорусском стиле: чем удивят в последний день работы фан-зоны II Европейских игр-4

Танцевальный марафон в белорусском стиле: чем удивят в последний день работы фан-зоны II Европейских игр-6

С утра началась видеопрезентация стран-участниц II Европейских игр. Это создавало невероятную атмосферу единения самых разных наций и культур.

Программу продолжит танцевальный марафон в исконно белорусском стиле, а к полуночи национальные мотивы сменят драйв и энергия оупен-эйра. Зажигать толпу будут лучшие диджеи страны. Кстати, фан-зона будет работать до 4 утра.

Танцевальный марафон в белорусском стиле: чем удивят в последний день работы фан-зоны II Европейских игр-9

# Европейские игры # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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