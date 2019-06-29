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Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё

29 июня 2019 18:33
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Новости Беларуси. Под знаком культуры России проходит вечер 29 июня на главной фан-зоне II Европейских игр. Площадка собрала не только болельщиков из Беларуси и России – здесь любители спорта почти со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши корреспонденты пообщались с некоторыми из них. С подробностями – Дмитрий Боярович.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё-1

Дмитрий Боярович, СТВ:
Все гости отмечают особую атмосферу, ощущение бесконечного праздника. Ребята приехали из Ванкувера, давайте послушаем их впечатления.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё-4

– Прекрасное место. Мы сегодня на стадионе смотрели соревнования, а завтра собираемся на церемонию закрытия. Мой друг посоветовал приехать сюда, потому что узнал, что у вас проводят Европейские игры.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё-7

– А белорусские девушки вам нравятся?
– Девушки? Какие девушки, белоруски? Да, они прекрасны. Здесь великолепно все. Приветливые люди, вежливые.

Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё-10

Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Спорт – это не только медали, спорт – это хороший инструмент развития детей. Он объединяет. Он объединяет семью, потому что у нас прекрасная семейная политика, и семья – это основной очаг. Если вы видите, все дети приходят с родителями. Это очень важно, чтобы дети находились в семье.

Подробности в видеоматериале.

# Европейские игры # общество # Дмитрий Боярович # Рашед Мустафа Сарвар # Фотофакт

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