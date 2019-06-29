Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё
Новости Беларуси. Под знаком культуры России проходит вечер 29 июня на главной фан-зоне II Европейских игр. Площадка собрала не только болельщиков из Беларуси и России – здесь любители спорта почти со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши корреспонденты пообщались с некоторыми из них. С подробностями – Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Все гости отмечают особую атмосферу, ощущение бесконечного праздника. Ребята приехали из Ванкувера, давайте послушаем их впечатления.
– Прекрасное место. Мы сегодня на стадионе смотрели соревнования, а завтра собираемся на церемонию закрытия. Мой друг посоветовал приехать сюда, потому что узнал, что у вас проводят Европейские игры.
– А белорусские девушки вам нравятся?
– Девушки? Какие девушки, белоруски? Да, они прекрасны. Здесь великолепно все. Приветливые люди, вежливые.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Спорт – это не только медали, спорт – это хороший инструмент развития детей. Он объединяет. Он объединяет семью, потому что у нас прекрасная семейная политика, и семья – это основной очаг. Если вы видите, все дети приходят с родителями. Это очень важно, чтобы дети находились в семье.
Подробности в видеоматериале.