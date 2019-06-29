Туристы из Ванкувера: девушки в Беларуси прекрасны. Здесь великолепно всё

Новости Беларуси. Под знаком культуры России проходит вечер 29 июня на главной фан-зоне II Европейских игр. Площадка собрала не только болельщиков из Беларуси и России – здесь любители спорта почти со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши корреспонденты пообщались с некоторыми из них. С подробностями – Дмитрий Боярович.