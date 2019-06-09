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Волнительный праздник. В Беларуси проходят выпускные вечера

09 июня 2019 12:45
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Новости Беларуси. Выпускные вечера. В части школ Беларуси они прошли накануне, а некоторым 11-классникам ещё предстоит получить аттестат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юноши в строгих костюмах, девушки в вечерних нарядах – этот день для них запомнится навсегда.

Волнительный праздник. В Беларуси проходят выпускные вечера-1

Ну а пока – слова благодарности учителям и последние беззаботные часы в компании школьных друзей. Впереди у каждого из них своя дорога. Воспоминания о самых лучших моментах уже пройденного пути они обещают пронести через всю жизнь.

Волнительный праздник. В Беларуси проходят выпускные вечера-3

Выпускники лицея БГУ:
И грустно, и радостно, потому что это шаг в новую жизнь, ты не знаешь, что тебя ждет дальше. Грустно, что покидаешь такое прекрасное место.

Учителя дали нам очень хорошее образование, и чувство единства помогло нам сплотиться. Мне кажется, мы нашли здесь друзей на всю жизнь.

Волнительный праздник. В Беларуси проходят выпускные вечера-5

Лицей – это одно большое приятное воспоминание. Это будет тяжело, даже невозможно забыть. Очень многое завязано с этим местом, много людей, новых знаний, опыта, который мне в жизни будет помогать.

Волнительный праздник. В Беларуси проходят выпускные вечера-7

Мне очень грустно уходить, потому что, мне кажется, больше в Беларуси таких мест нет. Надеюсь, что поступлю и там приду в себя.

Волнительный праздник. В Беларуси проходят выпускные вечера-9

Этот волнительный праздник в каждом учебном заведении постарались провести по-своему. Но неизменные традиции для всех – это, конечно же, прощальный школьный вальс и трогательная встреча рассвета, первого во взрослой жизни.

Что нужно знать о ЦТ-2019. Особенности тестирования в восьми вопросах

Теперь у молодых людей всего несколько дней для отдыха. Впереди вступительная кампания. Централизованное тестирование начнется с 11 июня.

# Выпускной

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