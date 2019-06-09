Волнительный праздник. В Беларуси проходят выпускные вечера

Новости Беларуси. Выпускные вечера. В части школ Беларуси они прошли накануне, а некоторым 11-классникам ещё предстоит получить аттестат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юноши в строгих костюмах, девушки в вечерних нарядах – этот день для них запомнится навсегда.

Ну а пока – слова благодарности учителям и последние беззаботные часы в компании школьных друзей. Впереди у каждого из них своя дорога. Воспоминания о самых лучших моментах уже пройденного пути они обещают пронести через всю жизнь.

Выпускники лицея БГУ:

И грустно, и радостно, потому что это шаг в новую жизнь, ты не знаешь, что тебя ждет дальше. Грустно, что покидаешь такое прекрасное место. Учителя дали нам очень хорошее образование, и чувство единства помогло нам сплотиться. Мне кажется, мы нашли здесь друзей на всю жизнь.

Лицей – это одно большое приятное воспоминание. Это будет тяжело, даже невозможно забыть. Очень многое завязано с этим местом, много людей, новых знаний, опыта, который мне в жизни будет помогать.

Мне очень грустно уходить, потому что, мне кажется, больше в Беларуси таких мест нет. Надеюсь, что поступлю и там приду в себя.