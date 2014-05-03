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Таможенные службы государств-участников СНГ в рамках подготовки к ЧМ по хоккею проводят спецоперацию «Лед»

03 мая 2014 20:02
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Новости Беларуси. Безопасность белорусов и гостей страны в дни главного спортивного первенства поспособствуют в том числе и таможенные органы. Так, во время спецоперации «Лёд», будут выявлены и пресечены попытки незаконного ввоза в страну наркотических средств, табачной продукции и оружия. Проведут операцию таможенные службы государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Нами оптимизированы технологические решения пропуска лиц, товаров и средств через государственную границу. Дополнительно подготовлены и усилены таможенные смены, организовано эффективное взаимодействие как на внутриреспубликанском уровне, так и соответствующими структурами сопредельных государств.

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Сергей Борисюк

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