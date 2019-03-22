Таможенные службы Беларуси обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр

Новости Беларуси. Таможенные службы обеспечат ускоренное перемещение иностранных граждан во время II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контроль гостей и участников будет осуществляться в первоочередном порядке на специально выделенных коридорах для движения транспорта. Кроме того, в пунктах пропуска будет упрощена проверка спортивного оборудования, инвентаря и средств передвижения.