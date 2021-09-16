Таможенники Беларуси и стран ЕАЭС обсудили вопросы интеграции

Белорусские таможенники пригласили на встречу коллег из Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оттого немало говорили об интеграции между странами.
Белорусские таможенники пригласили на встречу коллег из Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оттого немало говорили об интеграции между странами.
Общие у них – не только торговые отношения, но и шаги по защите экономических интересов. Особо актуально это при санкционном давлении со стороны Запада.
Максат Мамытканов, член Коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии:
Не забывать о вопросах защиты наших экономических интересов в первую очередь. Говорить о контрсанкциях, конечно, слишком громко, но защищать интересы союза – для нас первостепенная задача. Сейчас мы усиленно работаем над разработкой и продвижением проекта по применению на территории наших стран, нашего экономического союза электронных пломб, которые должны обеспечить прозрачность, беспрепятственное перемещение товаров и позволить повышение нашему экономическому потенциалу.
В рамках юбилейных мероприятий в таможенной службе пройдет и ряд других знаковых событий. Впереди – заседание коллегии таможенного комитета Союзного государства.