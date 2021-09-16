«Чтобы легче было бизнесу». Таможенники провели в Минске международную встречу

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:

Больших проблем у нас нет, но всегда есть вопросы для обсуждения. Всегда есть такие моменты, что практика правоприменительная в разных странах разная. Поэтому мы стараемся сближать наши позиции, чтобы легче было бизнесу, чтобы он понимал правила игры. С бизнесом сегодня будем обсуждать и те моменты, которые необходимо поправить. Не бывает все на 100 % хорошо, поэтому мы для этого и собираемся. И бизнесу поэтому и интересна эта конференция наша, потому что они могут не только задать нам вопросы, но и где-то поправить нашу практику, что-то посоветовать. А, исходя из этого, мы уже меняем либо законодательство, либо свою практику применения.