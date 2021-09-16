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«Чтобы легче было бизнесу». Таможенники провели в Минске международную встречу

16 сентября 2021 11:57
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Новости Беларуси. В Минске к юбилею основания таможенной службы независимой Беларуси приурочили международную встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы легче было бизнесу». Таможенники провели в Минске международную встречу -1

Задача – найти лучшие практики для улучшения работы таможни. Звучали вопросы информационного взаимодействия, анализа и управления рисками.  

«Чтобы легче было бизнесу». Таможенники провели в Минске международную встречу -4

Большое внимание уделили взаимодействию таможенного законодательства с другими. Например, с транспортным контролем. По словам специалистов, именно на таком стыке возникают сложности. И это надо решить, чтобы бизнес мог комфортно развиваться.  

«Чтобы легче было бизнесу». Таможенники провели в Минске международную встречу -7

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:
Больших проблем у нас нет, но всегда есть вопросы для обсуждения. Всегда есть такие моменты, что практика правоприменительная в разных странах разная. Поэтому мы стараемся сближать наши позиции, чтобы легче было бизнесу, чтобы он понимал правила игры. С бизнесом сегодня будем обсуждать и те моменты, которые необходимо поправить. Не бывает все на 100 % хорошо, поэтому мы для этого и собираемся. И бизнесу поэтому и интересна эта конференция наша, потому что они могут не только задать нам вопросы, но и где-то поправить нашу практику, что-то посоветовать. А, исходя из этого, мы уже меняем либо законодательство, либо свою практику применения.  

«Чтобы легче было бизнесу». Таможенники провели в Минске международную встречу -10

В рамках юбилейных мероприятий в таможенной службе пройдет и ряд других знаковых событий.  

# Таможня Беларуси # общество # Владимир Орловский # Фотофакт

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