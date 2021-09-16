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Лукашенко – Митрополиту Вениамину: пусть ваша молитвенная поддержка и дальше объединяет людей во имя мира

16 сентября 2021 11:15
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Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси 16 сентября отмечает день рождения. С личным праздником его поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пожелал предстоятелю Белорусской православной церкви здоровья, неиссякаемой энергии, многих плодотворных лет жизни и успехов в неустанной деятельности во славу церкви и Отечества.

Лукашенко – Митрополиту Вениамину: пусть ваша молитвенная поддержка и дальше объединяет людей во имя мира-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваше архипастырское служение является непреложным духовным ориентиром для верующих, вдохновляет их на созидание, помощь ближнему, стремление к идеалам добра и милосердия. Пусть ваши благородные труды и молитвенная поддержка и в дальнейшем объединяют людей во имя мира и справедливости, содействуют сохранению христианских традиций, росту авторитета Белорусской православной церкви в государстве и обществе.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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